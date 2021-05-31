31мая 2021
понедельник
|
Российские выпускники сдадут в понедельник первый ЕГЭ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 31 Мая 2021, 11:40
В понедельник в России начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), выпускники школ будут сдавать географию, литературу и химию, информируется на сайте Рособрнадзора.
Всего во время основного периода проведения экзаменов в России в этом году ЕГЭ будут сдавать 724 тыс. человек. Из них около 630 тыс. – выпускники этого года. По всей стране организуют 5815 экзаменационных пунктов, 79 пунктов будут работать за рубежом.
Ранее подмосковным школьникам напомнили, что на ЕГЭ нужно взять с собой черные гелевые ручки и паспорт. Можно также взять легкий перекус.
В регионе в этом году ЕГЭ напишут порядка 40 тыс. человек, 37 тыс. из них – выпускники этого года.
В Москве в этом году ЕГЭ или ГИА-11 будут сдавать 87 022 человека, из них 67 926 человек – выпускники этого года.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +9 +11 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры