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Интервью Kest.Travel и Katty.Travel ведут YouTube Channel "На Краю Света" о Путешествиях!

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Общество — 6 Июня 2021, 17:27

Страны Азии: бюджетное путешествие от Kest.Travel и Katty.Travel


Современная туристическая инфраструктура развита настолько хорошо, что необязательно обращаться к туроператорам, покупать путевки и ездить в экзотические азиатские страны с гидами в составе групп, выслушивая их рассказы и замечания. Сегодня в любую точку мира можно отправиться самостоятельно, без всякого сопровождения или гидовских услуг. Наглядным примером таких путешествий является Youtube-канал На краю света от Kest.Travel и Katty.Travel, созданный специально для людей, обожающих дикие путешествия. Здесь можно найти много полезных советов и рекомендаций, как отправиться на экзотический азиатский курорт и сэкономить немало денег.


Создатели канала сами являются путешественниками и на своем примере рассказывают особенности курортов Таиланда, Бали, Индонезии, Филиппинских островов, Малайзии и т. д. Летом они путешествуют по России - Краснодарскому краю, Крыму или черноморским курортам. Основной проблемой путешественника является поиск мест для остановки и размещения. В видеороликах канала от Kest.Travel и Katty.Travel рассказываются о наиболее привлекательных и комфортабельных отелях, находящихся в разных курортных городках, а также о виллах, которые можно снять на любой срок по вполне доступной ренте.


Культурные особенности

Каждая азиатская страна имеет свои уникальные культурные традиции, оригинальную кухню и законодательство. Ознакомиться с ними лучше заранее, перед самостоятельной поездкой, чтобы не допускать непростительных ошибок сразу после прибытия. В этом деле помогут детальные видеообзоры Кости и Кати, создателей канала. В них рассказывается о природных достопримечательностях каждого курорта, климатических особенностях, нравах и традициях местного населения, особенностях национальной кухни. Выбирая отельный комплекс или даже отдельную виллу для проживания, например, на Бали, вы сможете пользоваться всеми благами цивилизации. Кроме комфортабельных и чистых апартаментов, можно завтракать и обедать, не покидая территорию таких комплексов. Здесь же по вечерам проводятся развлекательные программы, участником которой может стать любой присутствующий. И все это происходит в окружении девственной, не тронутой рукой человека природы. Все это показывают Kest.Travel и Katty.Travel на ютуб канале На Краю Света.


Нуса Пенида

Создатели канала успели обойти множество достопримечательностей и курортов Бали, среди которых необходимо отметить:

  1. Скалу Дракона;
  2. Сломанный пляж;
  3. Избушку на Дереве.


Все перечисленные достопримечательности расположены на острове Нуса Пенида. Каждому из них был посвящен видеоролик, в которых кроме ошеломительных пейзажей вы сможете понаблюдать за очень интересными моментами. Деревянную избушку местные построили прямо на дереве. Кстати, она сдается в аренду и снять такое жилище может любой желающий. Отсюда открываются изумительные виды на местный пляж и морские пейзажи. В домик ведет крутая деревянная лестница а внутри такого оригинального жилища всего один матрас. Зрители канала смогут просмотреть большое количество роликов, каждый из которых посвящен конкретному направлению, курорту или достопримечательности.
Соц Сети авторов

  1. Instagram Kest.Travel
  2. Instagram Katty.Travel
  3. YouTube На Краю Света


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