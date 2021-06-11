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В Подмосковье на участке трассы М‑11 повысили скорость движения до 130 км/ч
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Общество — 11 Июня 2021, 11:24
Скоростной режим на трассе М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях с пятницы повысили до 130 км/ч, разрешенная скорость на участке с 59-го по 149-й км дороги до этого составляла 110 км/ч, информируется на сайте ГК «Автодор».
О повышении скоростного режима водителям сообщают с помощью табло переменной информации и дорожных знаков.
До конца месяца также планируется увеличить разрешенную скорость движения и на участке с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.
Повышение скоростного режима допустимо только на трассах первой технической категории с разделенными встречными потоками. Такие дороги освещены, оборудованы видеокамерами, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями.
Общая протяженность трассы М-11 «Нева» составляет 669 км, путь по ней от Москвы до Санкт-Петербурга занимает не более 5,5 часов.
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