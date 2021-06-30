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Глава Люберец поздравил выпускников с отличными результатами ЕГЭ
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Общество — 30 Июня 2021, 12:08
Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил еще 4 выпускников городского округа, получивших 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам. Об этом информирует пресс-служба администрации округа.
«Еще 4 выпускника городского округа Люберцы по результатам ЕГЭ получили 100 баллов! Сергей Демидов из Кадетской школы получил максимальный балл по физике, Диана Гюрджян из гимназии №16 и Виталий Ким из школы №48 – по истории, Алина Гасанбекова из школы №54 – по обществознанию. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с выдающимися результатами. Вы – гордость нашего округа», – сообщил Ружицкий.
Он пожелал выпускникам дальнейших успехов, поступления в выбранные вузы, личного счастья и новых побед.
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