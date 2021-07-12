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20 учеников сдают ЕГЭ в Подмосковье в дополнительный период
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2021, 14:49
В Подмосковье идет дополнительный период сдачи ЕГЭ, в нем принимают участие 20 человек, информирует пресс-служба министерства образования Московской области.
«Стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ для выпускников Подмосковья, которые по уважительным причинам не приняли участие в основном периоде экзамена», — сообщила зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, для проведения экзамена в разных частях Подмосковья задействовано 9 пунктов и привлечено 14 общественных наблюдателей. Во всех пунктах экзаменации соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.
Каклюгина добавила, что эти школьники сдают ЕГЭ по литературе, биологии, истории и иностранному языку. Результаты будут известны не позднее 28 июля.
Ранее четверо выпускников в Подмосковье набрали по 300 баллов за три предмета на ЕГЭ - по социальному, техническому (2 человека) и естественно-научному профилям.
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