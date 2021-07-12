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17 мероприятий пройдут в парках Люберец на текущей неделе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2021, 14:50
В парках подмосковных Люберец на текущей неделе проведут 17 мероприятий, рассказал на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.
«На минувшей неделе проводились следующие виды работ: ремонт посадочных мест амфитеатра в Наташинском парке, ремонт плиточного покрытия, ремонт качелей в парке Сказок, сбор и вывоз мусора. Сотрудниками парка совместно с волонтерами была проведена раздача воды», - сообщил Криворучко.
Он уточнил, что от жителей поступило 24 обращения. Все закрыты в установленные сроки.
Криворучко добавил, что на минувшей неделе в парках прошло 23 мероприятия. На текущей неделе запланировано 17 мероприятий.
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