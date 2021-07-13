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260 жителей Подмосковья получили газ по программе соцгазификации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2021, 14:07
На сегодняшний день по программе «Социальная газификация» в Подмосковье получили газ 260 жителей. До конца 2021 года по программе газифицируют 1112 населенных пунктов, рассказал во вторник генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
«Уже 260 жителей Подмосковья реально получили газ и тепло в свои дома. Эта цифра постоянно растет», - сообщил Баранов.
По его словам, до конца 2021 года по программе будут газифицированы 1112 населенных пунктов Подмосковья.
Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах производится для жителей бесплатно. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.
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