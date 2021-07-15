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Больше 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Московского региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2021, 15:34
44 рейса в четверг днем отменили или задержали в аэропортах Московского региона, исходя из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту Внуково отменен 1 рейс, в Домодедове 8 рейсов задержано, 6 отменено, в Шереметьеве 25 рейсов задержано, 3 отменено.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменили 2 рейса.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
В четверг днем Московский регион накрыл дождь с грозой.
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