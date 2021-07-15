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«Мострансавто» в ближайшие дни отвезет более 4,2 тыс детей в оздоровительные лагеря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2021, 15:35
На этой неделе автобусы «Мострансавто» перевозят детей, живущих в Подмосковье, в летние оздоровительные лагеря, а также на вокзалы и аэропорты для отправки их на Черное море, информирует пресс-служба компании.
Перевозкой займутся более 140 автобусов из разных филиалов. В последний день перевозок - 18 июля - более 630 школьников из Видного, Люберец, Можайска и других городов Подмосковья отвезут в местные оздоровительные лагеря.
Автобусы оснащены желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.
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