Азербайджан закупил партию поездов метро у подмосковного производителя

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Общество — 16 Июля 2021, 12:06
Компания «Метровагонмаш» из Мытищ, входящая в состав ТМХ, отправила Бакинскому метрополитену 4 поезда по 5 вагонов каждый. Поставку выполнили в рамках подписанного осенью 2019 года контракта, информирует пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Контракт предполагает изготовление и поставку 60 вагонов метро серии 81-765.Б/766.Б. Специально для него «Метровагонмаш» разработал оригинальную цветографическую схему, изменил дизайн фар. Также изготовитель использовал информационную систему, адаптированную к местным условиям. Вагоны рассчитаны на 30 лет службы.
В составах этой серии предусмотрены системы кондиционирования и вентиляции, шумоизоляция и теплоизоляция. Для дополнительной защиты от вирусов и инфекции установлена автоматическая система обеззараживания воздуха с УФ-фильтрами.
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