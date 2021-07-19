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Подмосковные медработники могут получить квалификационную категорию онлайн
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2021, 11:54
На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась в электронном виде услуга «Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения», информирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С приходом пандемии на врачей легла колоссальная нагрузка. Мы стремимся упростить те процессы, с которыми приходится сталкиваться медикам. С переводом услуги по получению квалификационной категории в электронный вид специалисты здравоохранения могут подать заявление и получить результат в режиме онлайн», – сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
По его словам, раньше медработникам приходилось ходить за документом лично в МФЦ или в аттестационные организации. Также сократился на месяц срок предоставления услуги. Теперь она занимает 90 дней, вместо 120.
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