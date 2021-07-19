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Жители Подмосковья подали 13 тыс онлайн‑заявок на заключение договора на соцгазификацию
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Общество — 19 Июля 2021, 11:55
Жители частных домов в Подмосковье подали 13 115 онлайн-заявок на заключение комплексного договора на подключение к газу по президентской программе социальной газификации, информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населенных пунктах. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
В рамках программы социальной газификации газопровод проводят бесплатно до границ участка. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор. Удобнее всего заключить такой договор с помощью интерактивной карты «Мособлгаза».
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