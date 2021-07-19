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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2021, 11:55
В аэропортах столичного региона в понедельник утром отменили и задержали 43 рейса, исходя из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове 6 рейсов задержано и 5 отменено. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов. В аэропорту Домодедово задержан 21 рейс и 5 отменено.
По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани 1 рейс отменен.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Минувшей ночью в Москве наблюдался туман, к утру дымка почти рассеялась.
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