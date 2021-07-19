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До 25 тыс руб в год можно сэкономить с льготным билетом для дошкольника на поезда ЦППК
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Общество — 19 Июля 2021, 11:56
Семья может экономить до 25 тыс. рублей в год при оформлении ребенку дошкольного возраста 100%-ного льготного билета на проезд в поездах Центральной ППК, проинформировали РИАМО в пресс-службе компании.
Семьи с детьми до 5 лет не платят за проезд ребенка, им не надо получать специальный билет. Для детей от 5 до 7 лет можно оформить бесплатный проезд, а не покупать билет по детскому тарифу.
Например, семье необходимо совершать поездки с ребенком 5 раз в неделю от станции Сергиев Посад до Ярославского вокзала. Стоимость детского билета туда и обратно на этом участке составляет 104 рубля. Семья при оформлении льготного билета со 100%-ной скидкой может сэкономить в год почти 25 000 рублей.
Для оформления льготного билета жителям Подмосковья необходимо предъявить в кассе следующие документы: свидетельство о рождении и справка МФЦ, подтверждающая право на бесплатный проезд (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). Москвичам требуется предъявить только свидетельство о рождении с отметкой о регистрации в столице. Кроме того, для жителей мегаполиса льгота включает право проезда на экспрессах.
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