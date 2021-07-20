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В деревне Орехово‑Зуевского округа стартовали работы по соцгазификации
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Общество — 20 Июля 2021, 11:53
«Мособлгаз» начал выполнять строительно-монтажные работы в деревне Кудыкино Орехово-Зуевского городского округа в рамках программы социальной газификации. В этом населенном пункте находится 33 дома, где проживает свыше 100 человек, информирует пресс-служба компании.
Жители пяти частных домов уже подключились к газу. «Мособлгаз» проложил им газопроводы-вводы в рамках комплексного договора.
Подать заявку на заключение комплексного договора можно в онлайн-формате или в одном из офисов компании.
Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в список, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке.
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