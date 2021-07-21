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Объявлен конкурс на строительство котельной в Наро‑Фоминском округе
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Общество — 21 Июля 2021, 12:05
Опубликована закупка на строительство котельной в Наро-Фоминском городском округе, завершить строительство объекта планируется в 2023 году, рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
Строительство объекта будет вестись по адресу: Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина.
Строительство котельной осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Наро-Фоминского городского округа.
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