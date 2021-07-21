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Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности во время отдыха у водоемов с детьми
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июля 2021, 12:07
Для того, чтобы избежать трагических последствий после отдыха у водоемов, с детьми нужно проводить разъяснительную беседу о правилах поведения и о последствиях их нарушения, рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Она напомнила, что нельзя нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз), при нахождении вблизи других пловцов. Также при купании в естественном водоеме запрещено заплывать за установленные знаки ограждения, нельзя подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам. Для того, чтобы не перегреться на солнце, следует на пляже надевать головной убор. А еще нужно избегать шалостей на воде.
Категорически запрещено купать детей, в том числе на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых.
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