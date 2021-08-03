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Борец из Подольска стал бронзовым призером Олимпиады в Токио
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Августа 2021, 16:06
Борец греко-римского стиля из Подольска Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады в Токио, в категории до 60 кг он принес сборной России 49-ю медаль Игр, рассказал глава Подольска Николай Пестов.
В поединке за третье место Емелин со счетом 12:1 победил молдаванина Виктора Чобану, с которым до этого уже не раз выходил на ковер на различных соревнованиях. В 1/8 финала Емелин одолел борца из Египта Хайтема Махмуд Фахми, в четвертьфинале уступил кубинцу Луису Орте, а в утешительном раунде победил американца Ильдара Хафизова.
Емелин – чемпион мира 2018 года, двукратный чемпион Европы, чемпион и призер чемпионатов России среди юниоров, бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров 2014 года. Родился в Мордовии. С 2011 года тренируется в подольской муниципальной СШОР «Космос» под руководством заслуженного тренера России Валерия Романова.
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