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Более 1,8 тыс семей Волоколамского округа получили выплаты на первого ребенка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Августа 2021, 16:07
В рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с начала года 1857 семей Волоколамского городского округа впервые получили выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, информирует пресс-служба администрации округа.
Выплату получают семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимума (29094 рублей) за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
«Данная мера социальной поддержки направлена на повышение уровня рождаемости в Подмосковье путем осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка», – сообщила начальник Волоколамского управления социальной защиты населения Татьяна Яковлева.
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