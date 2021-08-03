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Жители Подмосковья получили уже свыше 1,5 млн рублей коммунального кешбэка
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Августа 2021, 16:07
Уже более 1,5 млн рублей коммунального кешбэка получили жители Подмосковья за своевременную и полную онлайн-оплату коммунальных услуг через платежную систему «Мир», информирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.
Возможность вернуть на свою карту 1% от суммы платежки жители Подмосковья получили в начале июля. Оплачивать коммунальные услуги нужно через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ или мобильное приложение.
«Уже более 23 тыс. подмосковных жителей смогли получить коммунальный кешбэк в размере более 1,5 млн рублей», — сообщил Хромушин.
Кроме кешбэка, жители получают баллы, купоны и скидки на различные товары и услуги. В Московской области действует специальная программа «Коммунальный бонус», которая поощряет жителей и стимулирует их полностью и своевременно совершать коммунальные платежи через удаленные онлайн-сервисы МособлЕИРЦ.
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