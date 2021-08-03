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План по заготовке корма для коров перевыполнили в Домодедове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Августа 2021, 16:08
Домодедовские племзаводы перевыполнили план по заготовке корма для коров, информируется на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время план по заготовке кормов перевыполнен на 124% по сену и на 3% по сенажу. Сенаж отличается от сена тем, что последнее - это полностью высушенная трава, а сенаж - провяленная и законсервированная. От провяливания он теряет только 10-15% сухого вещества.
А год домодедовские коровы производят более 50 000 тонн молока. Это – результат качественного ухода и их сытного питания.
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