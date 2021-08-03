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Архиепископ Аксий совершит божественную литургию в Троицком соборе Подольска 8 августа
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Общество — 3 Августа 2021, 16:08
Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершит Божественную литургию в Троицком соборе Подольска 8 августа, инфомируется на сайте собора.
В Троицком соборе Подольска 7 и 8 августа пройдут службы. Так, 7 августа в 17:00 состоится всенощное бдение, а 8 августа в 9:30 - Божественная литургия. Богослужения возглавит Высокопреосвященнейший архиепископ Аксий.
Также в настоящее время проводится набор детей в православную Воскресную школу Троицкого собора. Приемное собеседование состоится 5 сентября в 12:00.
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