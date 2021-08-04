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Рецидивист украл телефон у мужчины на автобусной остановке в Подольске
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Общество — 4 Августа 2021, 12:08
Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивиста, подозреваемого в краже мобильного телефона у мужчины на автобусной остановке, информиуруется на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что на автобусной остановке на улице Заводской в микрорайоне Климовск неизвестный похитил его мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила 14 000 рублей.
Сотрудники Климовского отдела полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, у которого изъяли похищенное имущество.
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