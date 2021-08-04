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Более 3 тыс заявок приняли диспетчеры ЕДС в Балашихе за июль
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Общество — 4 Августа 2021, 12:09
Диспетчеры ЕДС в Балашихе за июль оформили и проконтролировали исполнение 3 070 заявок, информируется в Instagram-аккаунте службы.
Свыше 980 звонков было принято диспетчерами службы от жителей Балашихи, порядка 450 обращений поступило через сайт и мобильное приложение.
833 заявки касались работы сантехники, 272 звонка поступили с жалобами на электроснабжение, 291 – на состояние жилого фонда, 237 – на санитарное содержание. 171 заявка касалась организационно-претензионной работы.
За отчетный период обратной связью исполнено и закрыто более 56% заявок.
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