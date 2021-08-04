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Тренировки по Kangoo Jumps будут проходить в парке Подольска со вторника по пятницу
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Общество — 4 Августа 2021, 12:09
Тренировки по Kangoo Jumps будут проходить в парке Талалихина Подольска со вторника по пятницу, информируется в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
В парке Талалихина начались занятия по Kangoo Jumps. С помощью таких тренировок можно добиться невероятных результатов всего за пару месяцев. Через две недели регулярных занятий можно заметить не только, как улучшилось физическое состояние, но и как преображается фигура. Занятия в парке будут проходить на балюстраде, недалеко от танцевальной веранды, по вторникам и четвергам в 10:00, а также по средам и пятницам в 20:00.
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