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Ямочный ремонт выполнили на одном из проездов в Котельниках
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Общество — 6 Августа 2021, 11:47
В подмосковных Котельниках выполнили ямочный ремонт на 2-ом Покровском проезде, информирует пресс-служба администрации города.
Работники МБУ «Спецтранс» произвели работы по ямочному ремонту дорожного покрытия по адресу: 2-ой Покровский проезд, дом 4 к1.
Ремонт выполнен при помощи холодного асфальта, укладка производилась с использованием специализированной техники.
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