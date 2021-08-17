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Деревню Вяльково в Домодедове газифицировали
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Августа 2021, 13:32
В деревне Вяльково Домодедова завершили работы по программе социальной газификации, информируется на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Также в числе приоритетных территорий по газификации – деревни Павловское, Заболотье, Новлянское, Овчинки, Никитское.
Важно, чтобы жители активно заключали договоры на социальную газификацию. Заключить договор можно в офисе по адресу: с. Ям, Больничный пр-д, д. 7А. Он работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. За время работы офиса сюда обратились более 300 жителей.
Также заключить договор на социальную газификацию можно на портале госуслуг Московской области.
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