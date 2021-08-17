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Власти назвали возможную причину массовой гибели диких птиц в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Августа 2021, 13:34
Вскрытие павших диких птиц в Подмосковье не выявило наличие у них каких-либо инфекционных заболеваний. Массовая гибель пернатых может быть связана с длительным периодом аномальной жары в регионе, рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Ранее некоторые СМИ сообщили о массовой гибели ворон, голубей и уток в Подмосковье. У жителей возникло предположение, что птиц убивает некий летучий яд.
Как пояснил Воскресенский, областная государственная ветеринарная служба незамедлительно выезжает по обращениям граждан о падеже дикой птицы. Ветеринары берут пробы патологического материала для дальнейшего исследования.
«По результатам проведенных лабораторных исследований отобранных проб на заразные, в том числе особо опасные болезни птиц, ветеринарными лабораториями государственных бюджетных учреждений ветеринарии Московской области были получены отрицательные результаты. Возбудителей гриппа птиц, гемофилеза, орнитоза, болезни Марека, болезни Ньюкасла и сальмонеллеза в исследуемом материале не обнаружено», - сообщил Воскресенский.
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