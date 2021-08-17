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Власти назвали возможную причину массовой гибели диких птиц в Подмосковье

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Общество — 17 Августа 2021, 13:34

Вскрытие павших диких птиц в Подмосковье не выявило наличие у них каких-либо инфекционных заболеваний. Массовая гибель пернатых может быть связана с длительным периодом аномальной жары в регионе, рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее некоторые СМИ сообщили о массовой гибели ворон, голубей и уток в Подмосковье. У жителей возникло предположение, что птиц убивает некий летучий яд.

Как пояснил Воскресенский, областная государственная ветеринарная служба незамедлительно выезжает по обращениям граждан о падеже дикой птицы. Ветеринары берут пробы патологического материала для дальнейшего исследования.

«По результатам проведенных лабораторных исследований отобранных проб на заразные, в том числе особо опасные болезни птиц, ветеринарными лабораториями государственных бюджетных учреждений ветеринарии Московской области были получены отрицательные результаты. Возбудителей гриппа птиц, гемофилеза, орнитоза, болезни Марека, болезни Ньюкасла и сальмонеллеза в исследуемом материале не обнаружено», - сообщил Воскресенский.

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