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Гостей форума «Армия‑2021» обяжут носить маски и соблюдать соцдистанцию
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Общество — 19 Августа 2021, 13:00
Для заботы о здоровье гостей форума «Армия-2021» их обяжут соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и носить защитные маски, также им будут измерять температуру тела на входе, информирует пресс-служба форума.
Нарушивших общественный порядок и правила, установленные на территории форума, могут удалить с территории и привлечь к ответственности.
Также гостей предупредили, что нельзя будет проносить на территорию мероприятия все виды оружия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, спиртные напитки и напитки в стеклянной таре, любые канистры и емкости.
Еще запрещается проходить на территорию форума с животными, находиться там в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, осуществлять несанкционированную коммерческую деятельность.
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