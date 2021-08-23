23августа 2021
понедельник
|
276 единиц устаревшего медоборудования заменят в Подмосковье за 5 лет
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Августа 2021, 12:53
За 5 лет в Подмосковье планируют заменить 276 устаревших аналоговых медицинских аппаратов на цифровые, рассказала в понедельник заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
«Сформировали программу на пять лет. <…> Всего замене подлежат 276 аппаратов. <…> Это 50-60 аппаратов в год», - сообщила Светлана Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
По ее словам, замене подлежат устаревшие аналоговые рентгены, маммографы и флюорографы. Новое оборудование позволит сократить время проведения исследований, ускорить прием пациентов, уменьшить затраты на расходные материалы. Больше всего аппаратов заменят в Балашихе, Люберцах, Химках и Раменском.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
вечером +13 +15 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры