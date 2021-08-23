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Благоустройство парка и улиц в Звенигороде планируют закончить в сентябре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2021, 12:53
Благоустройство в сквере, парке и на ряде улиц в Звенигороде планируют завершить в сентябре, рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
«В Звенигороде полным ходом идут преобразования, мы заканчиваем до 10 сентября сквер Саввы Сторожевского, центральный парк. Все это мы откроем с жителями 10, максимум 15 сентября. Также идет полномасштабная реконструкция улицы Московской, Фабричной», — сказал Андрей Иванов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.
Он добавил, что там рабочие проводят замену пешеходных тротуаров и бордюрных камней, они также заменят урны, лавочки и обновят освещение. Эти работы власти муниципалитета рассчитывают завершить до конца сентября.
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