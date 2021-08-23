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Пенсионеры Котельников посетили с экскурсией Коломну
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2021, 12:54
Пенсионеры из Котельников в рамках проекта «Активное долголетие» посетили с экскурсией Коломну, информирует пресс-служба администрации округа.
Участники проекта из Котельников отправились в Коломну. В программу входило посещение таких мест, как культурный центр «Дом Озерова» и Бобренев Богородице-Рождественский монастырь.
В культурном центре участники экскурсии посетили выставку «Абакумовские небеса» имени почтеного жителя Коломны Михаила Абакумова, который с душой изображал на холстах окрестности древнего города.
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