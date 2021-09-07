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Подмосковье является одним из регионов‑лидеров в сфере оздоровительного туризма
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2021, 10:54
Московская область была и остается привлекательным регионом для путешествий и отдыха. В последнее время набирает популярность направление оздоровительного и детокс-туризма, рассказала РИАМО организатор форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», сооснователь и гендиректор информационного проекта «ПИР» Елена Меркулова.
По ее словам, традиционно путешественников в Подмосковье привлекают объекты культурного и исторического наследия, религиозные святыни, точки событийного и познавательного туризма.
«Среди подмосковных мест притяжения - города Сергиев Посад, Коломна, Дмитров, Клин, музеи «Новый Иерусалим», «Архангельское», «Абрамцево», «Бородинское поле», деревня Жостово, военно-патриотический парк «Патриот». Также в регионе много красивейших природных мест (Истра, Клязьма), есть места для любителей горных лыж, это курорты «Яхрома», «Сорочаны», «Волен», - сообщила Меркулова.
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