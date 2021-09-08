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Более 1,5 тыс мероприятий доступны в Москве по «Пушкинской карте»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Сентября 2021, 10:54
В России 1 сентября стартовала программа «Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в культурные учреждения. В столице им доступны уже более 1,5 тыс. мероприятий, информируется пресс-служба департамента культуры Москвы
«К программе «Пушкинская карта» присоединилось уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много», – сообщила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
Отбором мероприятий занимается экспертный совет программы. Из одобренных ими 1,5 тыс. почти 700 – театральные постановки.
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