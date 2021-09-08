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Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном Ступине
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Сентября 2021, 10:55
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории парка «Островского» в городском округе Ступино, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Место обнаружения опасной находки оцепили сотрудники полиции.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 8 сентября Наро-Фоминским ИСО.
В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.
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