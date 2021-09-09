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Новый аппарат УЗИ установят в поликлинике №11 Люберец после ремонта
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Общество — 9 Сентября 2021, 10:37
В поликлиническом отделении №11 Люберецкой областной больницы после завершения ремонтных работ будет установлен многофункциональный аппарат УЗИ нового поколения. Об этом информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках контроля поставки нового медоборудования первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева посетила детское поликлиническое отделение №2 и Центр амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы, а также северную подстанцию скорой медицинской помощи.
«Поступивший в ЦАОП уникальный многофункциональный аппарат УЗИ нового поколения, работающий в режиме 4D, позволит проводить точную диагностику и выявлять заболевания на самых ранних стадиях развития. Такой же аппарат установят в поликлиническом отделении №11 после завершения ремонта», - сообщила Назарьева.
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