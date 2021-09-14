14сентября 2021
вторник
|
Ветлаборатории Подмосковья провели более 150 тыс исследований качества пищевой продукции
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Сентября 2021, 09:22
Ветеринарная лаборатория Наро-Фоминской ветеринарной станции ГБУВ Московской области подтвердила компетентность аккредитованного лица в соответствии с областью аккредитации. Всего с начала года аккредитовано 5 ветеринарных лабораторий Подмосковья, которые провели более 150 тыс. исследований пищевой продукции на качество. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
«В Подмосковье проводят диагностические исследования 13 ветеринарных лабораторий. 5 из них аккредитованы в национальной системе по аккредитации для проведения исследований пищевой продукции, зерна злаковых и бобовых культур, комбикормов на показатели безопасности и качества, а также исследований биоматериала животных на исключение заказных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая бешенство. Аккредитованные лаборатории постоянно подтверждают свою аккредитацию в сроки согласно установленным требованиям и расширяют область аккредитации на проведение новых методов исследований», - сообщил Сергей Воскресенский.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
утром +11 +13 днем +12 +14
Котировки
Партнеры