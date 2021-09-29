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Школьникам Домодедова рассказали о поведении на дороге во время дождя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Сентября 2021, 13:56
Сотрудники Госавтоинспекции Домодедова рассказали ученикам школы №1, как безопасно ориентироваться в дорожно-транспортной среде в условиях дождливой погоды, информируется на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Полицейские рассказали, какие «ловушки» могут подстерегать пешеходов при недостаточной видимости, и продемонстрировали важность ношения световозвращателей. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели тематические мастер-классы по переходу проезжей части. В частности, стражи правопорядка разъяснили, почему опасно отвлекаться на гаджеты во время движения.
В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили школьникам яркие зонты со световозвращающими наклейками.
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