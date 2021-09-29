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Поисковики Подольска обнаружили останки красноармейцев в Новгородской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Сентября 2021, 13:58
Поисковый отряд Подольского благочиния «Дружина-Подольск» во время Вахты памяти нашел останки красноармейцев и их личные вещи, а духовник отряда провел заупокойные литии, рассказали в Подольском благочинии Московской епархии РПЦ.
В период с 17 по 25 сентября поисковый отряд Подольского благочиния принял участие в поисковых работах в рамках Вахты памяти текущего года. Поисковики из Подольска работали в Старорусском районе Новгородской области, где в 1942-1943 годах войска Северо-Западного фронта вели ожесточенные бои с немецкими захватчиками.
Началу поисковых работ предшествовал молебен, который в Воскресенском храме округа совершил председатель миссионерского отдела Подольской епархии, духовник поискового отряда «Дружина-Подольск» иерей Алексий Суриков. За время поисковых работ нашли останки красноармейцев, а также подписанные личные вещи.
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