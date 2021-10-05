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Пробка более 8 км образовалась на выезде из Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2021, 09:44
Пробка протяженностью свыше 8 км образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске в сторону Москвы, информация из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено от автоцентра Major до МКАД. На внешней стороне кольца также пробка до пересечения с Рублево-Успенским шоссе. По внутренней стороне движение свободно. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.
На Волоколамском шоссе наблюдаются локальные пробки в обоих направлениях. Незначительно затруднено движение в сторону МКАД в районе Павшинской поймы – на карте участок от Спасской улицы обозначен желтым.
На Ильинском шоссе затруднено движение районе коттеджного поселка «Горки-6» в сторону центра. Также скорость потока снижена от кольца до Вокзальной улицы.
На Волоколамском шоссе в сторону Москвы также пробка на 4,5 км – от микрорайона Изумрудные холмы до усадьбы Знаменское-Губайлово.
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