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Без осадков и до плюс 13 градусов ожидается в среду в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Октября 2021, 09:21
В среду в Подмосковье и столице сохранится повышенное атмосферное давление, ожидается переменная облачность и до плюс 13 градусов, информируется на сайте «Метеоновости».
Температура воздуха в столице составит плюс 9 - плюс 11 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 8 - плюс 13. Температура соответствует норме первой недели октября.
Атмосферное давление достигнет отметки 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит порядка 60%.
При повышенном атмосферное давлении рекомендуется избегать повышенных физических нагрузок и выполнять рекомендации лечащего врача.
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