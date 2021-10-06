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Сотрудники Минобразования Подмосковья в среду проведут прием граждан Подольска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Октября 2021, 09:23
В среду сотрудники Минобразования Подмосковья проведут прием граждан в Подольске, информирует пресс-служба администрации округа.
В среду на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Минобразования Московской области.
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