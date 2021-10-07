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Более 13 тыс кустарников высадят на МЖД в местах несанкционированного прохода через пути
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Октября 2021, 09:55
На Московской железной дороге в местах несанкционированного перехода через железнодорожные пути высадят 13,5 тыс. саженцев декоративного кустарника. Они станут препятствием для нарушителей, рассказали РИАМО в МЖД.
Растения высадят на Курском, Горьковском, Рязанском, Савеловском, Рижском, Смоленском, Киевском и Павелецком направлениях МЖД. Для формирования «живой изгороди» будут использованы 7,5 тыс. кустов барбариса, 1 тыс. боярышника и 5 тыс. саженцев розы морщинистой.
Основной причиной травмирования на железной дороге по-прежнему остается грубое нарушение правил безопасности на железнодорожных объектах.
Так, с января по сентябрь 2021 года 72% от общего числа пострадавших получили травмы, переходя пути в неположенном месте перед близко идущим поездом; 16% находились на пешеходном настиле во время движения поезда; 8% пострадали при попытке взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.
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