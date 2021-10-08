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Форум классных руководителей впервые прошел в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2021, 14:33
В Московской области впервые состоялся региональный Форум классных руководителей, в рамках которого тысячи преподавателей со всей области смогли поделиться друг с другом опытом решения актуальных педагогических задач, информирует пресс-служба министерства образования Подмосковья.
«Форум помог нашим специалистам познакомиться, обменяться опытом, поделиться своими практиками. Уверена, полученные знания пригодятся», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.
Она добавила, что в мероприятии как очно, так и онлайн поучаствовали тысячи преподавателей региона.
Каклюгина подчеркнула, что классный руководитель является важным человеком в жизни каждого школьника, так как в его обязанности входит не только образовательная, но также организационная и воспитательная функции.
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