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Многодетных Подольска просят являться на встречи по предоставлению земельных участков
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Общество — 8 Октября 2021, 14:34
Многодетные семьи Подольска просят присутствовать на встречах по предоставлению бесплатных земельных участков и не затягивать движение очереди, рассказали в пресс-службе администрации округа.
В целях скорейшего обеспечения участками многодетных семей, стоящих в очереди на бесплатное предоставление земли в Подольске, комитетом имущественных и земельных отношений администрации муниципалитета еженедельно по понедельникам и четвергам в 10:00 проводятся встречи с предварительно оповещенными представителями многодетных семей для выбора земельных участков, подлежащих предоставлению из утвержденного перечня. Встречи проходят по адресу: ул. Кирова, 4, кабинет 352.
Многодетные семьи приглашаются на встречи путем обзвона в соответствии с очередностью согласно списку. Явка на встречи необходима для повышения оперативности движения очереди на бесплатное предоставление земли. Многодетных просят ответственно подходить к явке и быть на связи в этот день.
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