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Боеприпас времен ВОВ был обнаружен в Рузе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2021, 09:26
Боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен в Рузе на улице Октябрьская, у дома 23, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
На месте находки выставлена охрана силами ОМВД.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 15 октября.
Процедуру проведут представители министерства обороны России.
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