14октября 2021
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До плюс 11 градусов и дожди ожидаются в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2021, 09:27
В четверг максимальная температура воздуха в Подмосковье и столице составит 11 градусов, пройдут дожди, информируется на сайте «Метеоновости».
Так, в столице столбики термометров поднимутся до 8-11 градусов, а по области - 6-11 градусов тепла.
Относительная влажность воздуха — около 70%. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление продолжит падать, и его фон будет близок к нормальному. В середине дня оно составит 744 миллиметра ртутного столба.
Погода будет дискомфортной и влажной. При такой погоде увеличивается риск обострений заболеваний суставов.
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