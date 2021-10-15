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Пробка образовалась на Волоколамском шоссе на выезде из Красногорска
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Общество — 15 Октября 2021, 09:38
Затор протяженностью 5 км образовался на Волоколамском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска в сторону столицы, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».
Движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до моста через реку Сходню. Этот участок обозначен на карте частично красным, частично бордовым цветами.
В центральной части Красногорска на Волоколамском шоссе также местами наблюдаются пробки в обоих направлениях, сложная дорожная ситуация на примыкающих улицах.
Выезд из города через Новорижское шоссе затруднен. В сторону Москвы образовалась пробка протяженностью около 5 км – от гипермаркета «Глобус» до МКАД.
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