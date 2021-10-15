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Снаряд времен ВОВ обнаружили в Наро‑Фоминске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2021, 09:39
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили 12 октября в деревне Терновка Наро-Фоминского городского округа, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Место обнаружения боеприпаса оцепили сотрудники полиции. Изъятие и ликвидация боеприпаса запланировано на пятницу силами Министерства обороны РФ.
В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.
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