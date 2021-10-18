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Около 100 волонтеров обучат работе с объектами культнаследия в Подмосковье
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Общество — 18 Октября 2021, 15:07
Около 100 активистов Подмосковья пройдут обучение в школе волонтеров наследия, в программу входят теоретические и практические занятия по объектам культурного наследия, сообщила председатель московского областного отделения ВООПИиК Алла Громинова.
«Мы приглашаем всех желающих старше 18 лет. Обучение еще продолжается. Уже сертификат получили 21 человек. Всего будет 90 человек по итогу года», - сказала Громинова.
Она уточнила, что для участия в программе нужно подать заявку на сайте «Добровольцы России».
«В Московской области занятия проводятся на базе Абрамцевского художественно-промышленного колледжа до 31 октября. 10 часов теоретических и практических занятий - работа по металлу, дереву и камню», - сказала Громинова.
Проект «Волонтеры культуры» работает в РФ с 2019 года, обучение реставрационному мастерству ведется уже в 20 субъектах. За этот период обучение прошли 5,6 тыс. человек. Они прошли основной курс обучения, а также мастер-классы по камню, металлу и дереву. Для участников проводят волонтерские кампусы, интересные мероприятия, уточнил координатор проекта «Школа волонтеров-наследия» в России Олег Пычин.
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